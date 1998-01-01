  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال:اعتقال خلية مكونة من (20) مقاوما من حماس خططت لتنفيذ هجمات في اسرائيل

الأحد 17 يونيو 2018 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال:اعتقال خلية مكونة من (20) مقاوما من حماس خططت لتنفيذ هجمات في اسرائيل



القدس المحتلة/سما/
زعمت القناة السابعة العبرية مساء اليوم الأحد، أنّ جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أعلن عن اعتقاله لمجموعة من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، خططت لتنفيذ عمليات وهجمات ضد الجيش الإسرائيلي.
 
وقالت القناة إنّ الشاباك اعتقل مجموعه تابعة لحركة حماس، خططت لتنفيذ عمليات في الأشهر الأخيرة ، حيثُ عملت منذ أكتوبر / تشرين الأول 2017 حتى توقيف يوم الاعتقال في نهاية أبريل / نيسان 2018. 
 
وأضافت، أنّ المجموعة تتكون من 20 عنصراً، معظمهم منتمين إلى حماس وآخرين لهم تاريخ معروف في نشاط مهاجمة الجيش الإسرائيلي بما في ذلك تصنيع المتفجرات والعبوات.
 
وأوضحت، أنّه "عند استجواب المشتبه بهم لدى الشاباك، أصبح من الواضح أن الخلية كانت تستخدم لتنفيذ هجمات في مدن إسرائيلية، بما في ذلك هجوم بالقنابل في تل أبيب، وتفجير بالقدس، وتفجير عبوة ناسفة في إيتامار وإطلاق النار في نابلس.
 
وتابعت، أنّ الشاباك أحبط عدد من هذه العمليات للخلية المعتقلة وهي الرئيسية، بسبب اعتقال افراد الخلية، مؤكداً أنّه خلال التحقيق، عُثِر على عبوات ناسفة ، بما في ذلك عبوة متفجرة شديدة الانفجار وزنها 10 كيلوغرامات ، و 15 كيلوغراما من المتفجرات، ومتفجرات وأسلحة ومنشورات تحتوي على تعليمات لتصنيع المتفجرات .
 
ونقلت القناة عن مصدر كبير في "الشاباك"، انّ "إظهار هذه القضية يظهر مرة أخرى الرغبة والجهود التي تبذلها. حماس لتشكيل خلايا تابعه لها في الضفة الغربية بهدف تنفيذ عملية خطيرة في إسرائيل.
#الاحتلال الاسرائيلي #حماس #اعتقال #القدس #الضفة

أخبار ذات صلة

الاحتلال يزعم: اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات

اعتقالات في يالضفة - ارشيف

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة بينهم خلية لحماس كانت تخطط لتنفيذ هجمات

واللا" العبري : الأمن الفلسطيني أحبط هجمات خططت لها حماس في إسرائيل

الشاباك- ارشيف

الشاباك يزعم: اعتقال خلية فلسطينية نفذت عمليات اطلاق نار قرب رام الله

اعتقال خلية في الداخل

الشاباك: اعتقال خلية في الداخل بدعوى تخطيطها لاغتيال ضابط إسرائيلي انتقاما للشهيد فقهاء

الرئيس عباس

خلية أزمة برئاسة الرئيس للإشراف على تطبيق المصالحة بين فتح و حماس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : أفعى ضخمة تبتلع امرأة غربي إندونيسيا

طرد مقدمة برامج كويتية بسبب "فستانها"!

وفاة الفنان ماهر عصام أثر خسارة منتخب مصر في كأس العالم

غزة : اصابة مواطن بجراح خطرة جدا حاول الانتحار حرقا

كاتب كويتي : اليهود هم أصحاب الأرض والقضية الفلسطينية وباء

3 إصابات في استهداف طائرة استطلاع لمطلقي الطائرات الحارقة شرق البريج

ما هي الهدية التي حصل عليها صلاح من الشيشان؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

إصابة شاب وطائرة استطلاع تستهدف مطلقي الطائرات الحارقة في غزة

غوتيريس

صحيفة "يسرائيل هيوم" : فرنسا والسويد تقودان تحركا ضد إسرائيل

ارشيفية

البحرية الإسرائيلية تقترح: نقل البضائع من قبرص الى غزة عن طريق ميناء أسدود

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف سيارة مدنية في غزة

ليبرمان - ارشيف

هارتس تكشف كواليس اجتماع الكابينت حول غزة وهذا ما قاله ليبرمان و حيّر الوزراء

الاتصالات الفلسطينية