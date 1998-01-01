كأس العالم : صربيا تتغلّب على كوستاريكا بهدفٍ يتيم

موسكو/وكالات/

تغلب المنتخب الصربي على نظيره الكوستاريكي، بهدف نظيف اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ويدين المنتخب الصربي بفضل في انتصار اليوم إلى المخضرم ألكسندر كولاروف، ظهير أيسر روما الإيطالي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة "57".



وسيواجه المنتخب الصربي نظيره السويسري والكوستاريكي مع البرازيلي في الجولة المقبلة في 22 من الشهر الجاري.



بدأ المنتخب الصربي المباراة بضغط كبير على نظيره الكوستاريكي من أجل أخذ الأسبقية بعد رأسية قوية من الكساندر ميتروفيتش في الدقيقة الثانية لكنها مرت بسلام على كوستاريكا.



وجاء رد المنتخب الكوستاريكي سريعا بعرضية رائعة من دوراتي في الدقيقة "3" حولها جونزاليز لرأسية قوية نحو مرمى المنتخب الصربي لكن الحارس فلاديمير ستويكوفيتش تصدى لها بنجاح.



مرت 10 دقائق من انطلاقة المباراة، المنتخب الصربي يستحوذ على الكرة لكنه لا يستفاد من ذلك والمنتخب الكوستاريكي خطير للغاية في الهجمات المرتدة



وكاد جيانكارلو جونزاليز أن يسجل الهدف الأول للمنتخب الكوستاريكي لكنه أضاع فرصة محققة لتسجيل ضد مرمى الحارس ستويكوفيتش في الدقيقة "12"



وحاول ميتروفيتش تجربة حظه من على حافة منطقة الجزاء بالتسديد على مرمى كوستاريكا لكن كيلور نافاس تصدى لها بصورة ناجحة في الدقيقة "13".



تألق كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في تسديدة سيرجي ميلينكوفيتش من مقصية مزدوجة، لاعب لاتسيو الذي استلم عرضية من الكسندر كولاروف في الدقيقة "27" لكن حارس كوستاريكا منع صربيا من التقدم بالهدف الأول. لكن الحكم يفاجأ الجميع باحتساب تسلل على ميلينكوفيتش.



30 دقيقة من عمر اللقاء، مرت دون قدرة أي منتخب من المنتخبين على قص شريط الأهداف في ظل القوة الدفاعية من كوستاريكا وصربيا بالرغم من سيطرة صربيا على الكرة بنسبة 60%.



انتهى الشوط الأول بين كوستاريكا وصربيا بالتعادل السلبي دون استطاعة أي منتخب أن يسجل في مرمى الآخر لكن المنتخب الكوستاريكي كان خطير في الهجمات المرتدة بينما الصربي ملك الكرة دون خلق فرص كثيرة على مرمى نافاس.



وبدأ المنتخب الصربي الشوط الثاني بقوة محاولا افتتاح شريط الأهداف عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة "51" لكن الحارس كيلور نافاس تصدى لانفراد لاعب صربيا ببراعة.



وواصل المنتخب الصربي سيطرته على الكرة في الشوط الثاني من أجل تسجيل الهدف الأول الذي جاء بواسطة الكسندر كولاروف، نجم روما من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة "57" من زمن اللقاء، وسط متابعة من حارس ريال مدريد، كيلور نافاس الكرة تدخل شباكه.



وصلت الدقيقة "60" والمنتخب الصربي استطاع ترجمة الاستحواذ الكبير على الكرة بنسبة 61% بهدف رائع من كولاروف من ركلة حرة مباشرة بينما المنتخب الكوستاريكي يحاول العودة في اللقاء وتغيير من أسلوبه الدفاعي.



ومنذ هدف صربيا في الدقيقة "57" ليس هناك أي فرص خطيرة من كلا المنتخبين بالرغم من محاولات المنتخب الكوستاريكي السيطرة على الكرة وخلق فرص لكن لم يقوم بشيء من وراء ذلك حتى الدقيقة "70" بينما المنتخب الصربي يتعامل بحذر ويريد تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة.



وفشل المنتخب الكوستاريكي في القيام بردة فعل على هدف صربيا منذ ركلة كولاروف الذي يقدم أداء محبط في الشوط الثاني ولم يخلق أي فرصة على مرمى صربيا حتى الوصول لدقيقة "85".



انتهى اللقاء بخسارة المنتخب الصربي من ركلة ثابتة سددها كولاروف وسط ظهور جيد من المنتخب الصربي مقارنة بالمستوى المتواضع من المنتخب الكوستاريكي بالرغم من امتلاكه الكرة في الربع الأخير من اللقاء إلا أن فشل في معادلة النتيجة.

وجاء تشكيل كوستاريكا كالتالي:



حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: أكوستا، جونزاليز، دوراتي، سالفيو

خط الوسط: جامباو، بورجس، جوزمان، فينجاس

خط الهجوم: رويز، أوريانا



بينما جاء تشكيل صربيا كالآتي:



حراسة المرمى: ستوجكوفيتش



خط الدفاع: توسيتش، إيفانوفيتش، كولاروف، ميلينكوفيتش

خط الوسط: ميلفويتش، تاديتش، ماتيتش، سافيتش

خط الهجوم: لياليتش، ميتروفيتش

انتهى الشوط الأول بالنتيجة الأسوأ في لعبة كرةالقدم، وهي التعادل السلبي بين الفريقين،

لم تكن فرص كبيرة في الشوطالأول وكان شوطا متواضعا.