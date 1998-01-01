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شرطة الخليل تقبض على شخص بحوزته كيلو ونصف من الماريجوانا المخدرة

الأحد 17 يونيو 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على مواطن بعد العثور بحوزته على كيلو ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة في بلدة يطا جنوب الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة مكافحة المخدرات قامت قبل أيام وبناء على محضر تفتيش من النيابة العامة، بتفتيش منزل أحد المواطنين في يطا لوجود معلومات تؤكد حيازته كمية من المخدرات داخل منزله.

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت خلال عملية تفتيش المنزل على كيلو ونصف من مادة الماريجوانا، في وقت كان صاحب المنزل قد تمكن من الفرار، موضحا أن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات التي قامت بها شرطة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع مركز شرطة يطا، أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبه به أثناء اختبائه داخل أحد البيوت، والذي أفاد بعد سماع أقواله بحيازته هذه الكمية بقصد الاتجار بها.

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة حسب الأصول.


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