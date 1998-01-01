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كافاني يكشف عن سر طلبه الحصول على قميص محمد صلاح

الأحد 17 يونيو 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كافاني يكشف عن سر طلبه الحصول على قميص محمد صلاح



وكالات / سما /

قال الأوروغوياني أدينسون كافاني إن السبب وراء طلبه الحصول على قميص المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة منتخبي البلدين في كأس العالم لكرة القدم، هو ولع أبنائه بصلاح.

والتقى منتخبا الأوروغواي ومصر أمس الجمعة، في مباراة المجموعة الأولى من المونديال، وانتهت بفوز "السيليستي" على "الفراعنة" بهدف مقابل لا شيء.

وعقب انتهاء المباراة، وفي تصريح لصحيفة "أولي" الأرجنتينية، قال كافاني: "طلبت الحصول على قميص صلاح عقب نهاية اللقاء، تلبية لرغبة أبنائي في الحصول على قميصه".

ولم يشارك صلاح مع منتخب بلاده في اللقاء مع منتخب أوروغواي، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.


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