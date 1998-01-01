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كاردشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة

الأحد 17 يونيو 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاردشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة



واشنطن - وكالات

لم تستبعد الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كيم كردشيان، أن تدخل عالم السياسة، دون أن تحدد ماهية طموحاتها في هذا المجال.

وردا على سؤال لقناة "CNN" حول ما إذا كانت تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت كردشيان لا يجب في أي حال من الأحوال قول "لا أبدا"، مضيفة: "لكن هذا لا يعني أنني بدأت أعمل على ذلك".

وأوضحت النجمة الأمريكية: "إذا تجاهل مزيد من الناس أحاسيسهم الشخصية وبدأوا يفكرون في أشياء مهمة، فإنه يصبح من الممكن فعل أشياء أكبر".

تجدر الإشارة إلى أن عارضة الأزياء كردشيان بذلت جهودا من أجل أن صدور عفو رئاسي عن سجينة أمريكية من أصول أفريقية، تقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1996 بعد أن أُدينت في قضية الاتجار بالمخدرات.

وقد أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فعلا عفوا عن السجينة أليس جونسون (63 عاما) وتم إطلاق سراحها بعد ساعات قليلة من القرار.

#كاردشيان #رئاسة

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