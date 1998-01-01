  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنان ماهر عصام أثر خسارة منتخب مصر في كأس العالم

الأحد 17 يونيو 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان ماهر عصام أثر خسارة منتخب مصر في كأس العالم



القاهرة / وكالات /

قالت وسائل اعلام مصرية ان الفنان المصري ماهر عصام توفى اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاماً، وذلك أثر هزيمة منتخب مصر في كأس العالم المقام حاليا في روسيا.

وتعرض عصام لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الشاب ظهر اليوم الأحد.

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جدا، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ".

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال".

وكان الفنان شريف إدريس قد كشف أن إصابة عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم.

#وفاة #الفنان ماهر عصام

أخبار ذات صلة

وفاة والد الفنان راغب علامة بعد أسابيع قليلة من وفاة أمه

وفاة الممثل السوري القدير عصام عبه جي بعمر 75 عامًا

وفاة الفنان نور الشريف

شاهد الصور…وفاة الممثل الشاب عصام بريدي بحادث سير مروع

وفاة الفنان الفلسطيني غسان مطر

وفاة الفنان المصري وائل نور

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : أفعى ضخمة تبتلع امرأة غربي إندونيسيا

طرد مقدمة برامج كويتية بسبب "فستانها"!

"واللا" : إسرائيل تُجري تجارب لمُواجهة “نوويّ” حزب الله وتؤكّد أنّ تهديدات نصر الله حقيقيّة

المخابرات المصرية تؤكد لـ"هنية" استمرار الاجراءات المصرية لمساعدة غزة

غوتيرس : وضع غزة ينذر بحرب ويجب رفع الحصار وعودة رواتب الموظفين

كاتب كويتي : اليهود هم أصحاب الأرض والقضية الفلسطينية وباء

صورة.. روحاني كما لم تشاهده من قبل

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

البحرية الإسرائيلية تقترح: نقل البضائع من قبرص الى غزة عن طريق ميناء أسدود

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف سيارة مدنية في غزة

حدود غزة -ارشيفية

3 إصابات في استهداف طائرة استطلاع لمطلقي الطائرات الحارقة شرق البريج

ليبرمان - ارشيف

هارتس تكشف كواليس اجتماع الكابينت حول غزة وهذا ما قاله ليبرمان و حيّر الوزراء

عباس - ارشيف

الرئاسة الفلسطينية : جولة "غرينبلات وكوشنير" مصيرها الفشل وتهدف لفصل غزة وتجاوز الشرعية

الاتصالات الفلسطينية