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سرقة وثائق سرية من سيارة قائد الكومندو في الجيش الإسرائيلي

الأحد 17 يونيو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة وثائق سرية من سيارة قائد الكومندو في الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن سرقة وثائق عسكرية سرية من سيارة قائد لواء الكومندو في الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الوثائق كانت في حقيبة داخل سيارة العقيد "آفي بولت"، قائد لواء الكومندو بالجيش الإسرائيلي، وتم سرقتها عندما كان يجري جولة ميدانية بالضفة الغربية، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحية العبرية، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قررت فتح تحقيقا خاصا في ظروف وملابسات هذه الحادثة، خصوصا وأن الوثائق سرية جدا.

وأشارت معاريف الى أن العقيد آفي بولت، أصبح قائدا للواء الكومندو منذ ثمانية شهور، وشغل قبل ذلك منصب قائد لواء الضفة الغربية، وقبلها منصب قائد وحدة ماجلان، 

#سرقة #وثائق #قائد الكومندو

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