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لمنع حدوث انهيار

البحرية الإسرائيلية تقترح: نقل البضائع من قبرص الى غزة عن طريق ميناء أسدود

الأحد 17 يونيو 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية الإسرائيلية تقترح: نقل البضائع من قبرص الى غزة عن طريق ميناء أسدود



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن وجود مقترح جديد، لمنع حدوث انهيار اقتصادي وإنساني في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المشروع الجديد، اقترحته قيادة سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لهذا المشروع، يتم نقل البضائع التجارية الى قطاع غزة بحرا، من قبرص الى ميناء أشدود، ومن هناك الى غزة عن طريق معبر إيرز.

وقالت صحيفة يديعوت، أن الشرط الوحيد الذي وضعته قيادة سلاح البحرية بهذا المقترح، هو قيام قواتها بفحص كافة البضائع قبل نقلها الى غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة، أن المقترح يشمل موافقة قيادة البحرية الإسرائيلية، على توسيع مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.  

#البحرية الإسرائيلية #بضائع #قبرص #غزة

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