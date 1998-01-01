اصابة ٣ اشخاص بينهم طفل باطلاق نار من قبل مجهولين جنوب جنين

جنين/سما/

_ اصيبت سيدة ونجلها وحفيدها باطلاق نار من قبل مجهولين فجر اليوم الاحد في جنين.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بان سيدة 50 عام ونجلها 27 عام وحفيدها 3 سنوات تعرضوا فجر اليوم لاطلاق نار من قبل مجهولين عند مفترق عرابة جنوب جنين .

واضاف ارزيقات بانه نتج عن اطلاق النار اصابة السيدة باصابات في صدرها وصفت بالخطيرة فيما اصيب نجلها وحفيدها باصابات وصفت بالمتوسطة وعلى الفور هرعت مركبات الاسعاف والشرطة للمكان وتم نقل المصابين الى مشافي مدينة جنين وادخلوا غرف العمليات . فيما فتحت طواقم المباحث العامة والتحقيقات في شرطة المحافظة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث ومعاينة مسرح الجريمة ورفع الادلة الجنائية وضبطت المركبة التي استخدمت في الحادث وتبين بانها تحمل لوحة تسجيل صفراء ومركبة اخرى استولوا عليها بعد الحادثة.

واكد ارزيقات بان الشرطة تساندها الاجهزة الامنية في محافظة جنين عملت على فرض طوق امني للمحافظة واقامة العديد من الحواجز بحثا عن المشتبه بهم لالقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة واضاف ارزيقات بان التحقيقات الاولية دلت بان المشتبه بهم استقلوا مركبه غير قانونية وقاموا بافتعال حادث سير مع المركبة التي كانت بداخلها الام وابنها وحفيدها ثم قاموا باطلاق النار باتجاههم وبعد ذلك قاموا بالاستيلاء على مركبة احد المواطنين اثناء مروره من المكان ولاذوا بالفرار بها وتم ضبطها في مدينة جنين.

وناشد ارزيقات المواطنين بالمساعدة في الوصول للمشتبه بهم من خلال التواصل مع الشرطة والاجهزة الامنية والادلاء باي معلومة حولهن