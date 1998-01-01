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أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة

الأحد 17 يونيو 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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