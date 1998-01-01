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والا العبري: إتمام بناء ربع الجدار الأرضي العائق على حدود قطاع غزة

السبت 16 يونيو 2018 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري: إتمام بناء ربع الجدار الأرضي العائق على حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء السبت، عن إتمام بناء ربع الجدار التحت أرضي العائق على طول الحدود مع قطاع غزة.

وذكر الموقع العبري، إن 24 موقع بناء منتشرة على طول الحدود مع غزة، تقوم بعملية البناء، وأنجزت حتى الآن ١٤ كيلو متر من الجدار العائق التحت أرضي، من أصل ٦٥ كيلو متر.

وقال الموقع، إنه وبناءا على العقد بين وزارة الجيش الإسرائيلي، والشركات التي تعمل ببناء هذا الجدار، من المفترض الانتهاء من بناء العائق حتى نهاية العام ٢٠١٩.

وزعم الموقع العبري، إن الذراع العسكري لحركة حماس، أقام على بعد ٢٠٠ متر نقاط مراقبة أمام بعض مواقع بناء الجدار العازل، لمراقبة ومتابعة تطورات عملية البناء، مؤكدا على أن قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، شددت من الإجراءات الأمنية لحماية العاملين في هذه المواقع.

وفي سياق متصل، أشار موقع والا، الى أن وزارة الجيش قررت الانتهاء من بناء الجدار البحري العائق على طول سواحل قطاع غزة نهاية العام الجاري ٢٠١٨.

#الجدار الأرضي #غزة

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