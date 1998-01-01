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طرد مقدمة برامج كويتية بسبب "فستانها"!

السبت 16 يونيو 2018 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرد مقدمة برامج كويتية بسبب "فستانها"!



وكالات

أفادت أنباء بأن مقدمة برامج تلفزيونية في الكويت طُردت بعد أن اشتكى مستخدمو تويتر من أن ملابسها غير مناسبة لشهر رمضان المبارك.

وتم طرد أمل العوضي من برنامج المسابقات الذي كانت تقدمه على قناة مملوكة للحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع. وتوجهت المقدمة التلفزيونية والممثلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة قرار طردها.

وقالت موضحة: "سمعت أحدهم يقول: أوقف أمل العوضي من العرض المباشر الآن، أو سأغلق القناة"، مشيرة إلى حدوث الأمر قبل دقيقتين فقط من انتهاء البث المباشر.

وفي حين أنه من غير المؤكد أن فستانها الأبيض كان سبب إقالتها، تدور الشائعات حول كونه السبب الحقيقي، بعد أن اشتكى مستخدمو تويتر من فستانها، ما دفع مسؤولا حكوميا إلى الاتصال بالقناة للاعتراض، حسب ما أوردته Stepfeed.

ومع ذلك، تؤكد مقدمة البرامج أنها كانت حذرة للغاية فيما يتعلق بلباسها خلال شهر رمضان المبارك. وقالت: "بما أن برنامجي يبث في رمضان، كنت أكثر حذرا بشأن عدم معارضة أي من تقاليدنا، فقد اعتنيت بما ارتديته وأيضا الطريقة التي أتكلم بها".

وأدى طرد العوضي إلى ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، حيث دعم الكثيرون اختيارها للملابس، بينما قال آخرون إن ملابسها يجب أن تكون أكثر حشمة.

#طرد #مقدمة برامج كويتية

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