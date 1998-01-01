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أيسلندا تحرج الأرجنتين في أولى مبارياتها بالمونديال عبر التاريخ

السبت 16 يونيو 2018 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيسلندا تحرج الأرجنتين في أولى مبارياتها بالمونديال عبر التاريخ



وكالات

تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأيسلندي، والذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم عبر التاريخ، وذلك في أولى مباريات الفريقين في النسخة الحالية من المونديال.

لعبت أيسلندا مباراة تقترب إلى أن تكون مثالية، في حين ظهر المنتخب الأرجنتيني عشوائيا في كثير من الأحيان، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف التقدم عبر سيرجيو أغويرو، عند الدقيقة 19.

رفضت أيسلندا الاستسلام وسجلت هدف التعادل عبر اللاعب ألفريد فينبوغاسون، عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.​​​​​​

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الأرجنتيني خطف هدف الفوز، وتحصل على ركلة جزاء أهدرها ليونيل ميسي عند الدقيقة 64 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان صدارة المجموعة، بنقطة لكل منهما قبل مواجهة كرواتيا ونيجيريا في وقت لاحق، السبت.

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الأيسلندي في المونديال عبر تاريخه، لذلك سيبقى هذا اللقاء خالدا في أذهان جماهير البلد الأصغر مساحة بين المونديال المشاركة في كأس العالم.

#أيسلندا #الأرجنتين

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