كاتب كويتي : اليهود هم أصحاب الأرض والقضية الفلسطينية وباء

وكالات / سما /

قال الكاتب الكويتي عبدالله الهدلق إن اليهود هم أصحاب الأرض ومخيمات اللاجئين هي المكان الطبيعي للفلسطينيين.

وأضاف الهدلق عبر تويتر "أعظم وباء فتاك أبتليت به الأمتان العربية والإسلامية منذ سبعين عاماً هو وباء القضية الفلسطينية! التي اخترعناها وانشغلنا بها وليس لها وجود..".

وكان الكاتب الصحفي الكويتي شن هجوما شديدا على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية واصفا إياها بـ”الخاسرة”، وأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب “حقارة وغدرا”، داعيا إلى عدم ملامته في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “الهدلق” في تدوينة له عبر حسابه “تويتر:” متظاهرون ( فلسطينيون ! ) يحرقون صور الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد في قطاع غزة ، بعدما بذلته المملكة العربية السعودية من مليارات لدعم قضيتهم الخاسرة . – هل هناك أحقر وأكثر غدراً وخيانة من فصيلة ( الفلسطينيين ! ) . – لا تلومونا اذا أكدنا أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل”.