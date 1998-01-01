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البرغوثي يستنكر تمديد الاعتقال الاداري للنائب خالدة جرار

السبت 16 يونيو 2018 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 استنكر الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تمديد الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري للمناضلة والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار للمرة الثالثة.

وقال البرغوثي ان الاحتلال الاسرائلي يمعن في انتهاكاته لحقوق الاسرى، ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية باستخدامه الاعتقال الاداري ضد الأسرى، بما في ذلك ضد نواب الشعب المنتخبين كالرفيقة خالدة جرار.

وأضاف البرغوثي ان الاعتقال لم ولن ينال من عزيمة المناضلة جرار، ولن يثنيها عن مواصلة كفاحها ضد الاحتلال.

وطالب البرغوثي البرلمان الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بحق الاسرى، وللإفراج الفوري عن المناضلة خالدة جرار الذي عجز الاحتلال عن انتزاع كلمة واحدة منها.


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