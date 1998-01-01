شاهد.. بوتين يمازح ابن سلمان قبل الهزيمة "الثقيلة"

وكالات / سما /

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 14 حزيران/ يونيو، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع لهما في العاصمة الروسية، موسكو.



ووفق تقارير صحفية فقد قال بوتين لولي العهد السعودي: "رغم كل المودة التي أكنها لك إلا أنني لا أستطيع التمني أن يفوز منتخبك".



ورد ولي العهد قائلا: "بغض النظر عمن سيربح أو يخسر في المباراة الافتتاحية، أنا متأكد أن روسيا والسعودية تحققان نجاحات في مجالات عديدة".

وخسرت السعودية أمام روسيا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات كأس العالم 2018 بموسكو.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد حضر افتتاح منافسات كأس العالم إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.