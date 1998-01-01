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الدفاع المدني يخمد 70 حريقا في ثاني أيام العيد

السبت 16 يونيو 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يخمد 70 حريقا في ثاني أيام العيد



رام الله / سما /

 أفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه تعاملت مع عشرات الحرائق طالت الأشجار والأعشاب الجافة في مناطق متفرقة من محافظات الوطن، اليوم السبت، كما وتعاملت مع عدد من حوادث السير.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من إخماد النيران التي نشبت في عدة أماكن بالمحافظات تجاوزت الـ70 حالة حريق؛ نشبت بأعشاب جافة وطالت الحقول الزراعية والأشجار المثمرة وأشجار زيتون، فعملت الطواقم على إخماد النيران وحصرها في المناطق المحترقة وعزل المنطقة وحمايتها من الاحتراق.

وأضاف إنه تم حماية مئات الدونمات المزروعة والأراضي المجاورة، والعمل على محاصرة النيران حتى تمت السيطرة على الحرائق بعد جهد متواصل في ميدان الحرائق ومنعها من الوصول إلى المناطق المأهولة القريبة والتأكد من عدم تجدد الحرائق واشتعال النيران فيها.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين عدم إضرام النيران في بعض الأعشاب الجافة بشكل عشوائي الأمر الذي يؤدي إلى فقد السيطرة عليها، ونتيجة الحرائق وتلاصق الأعشاب ببعضها البعض تنتقل النيران، الأمر الذي يساعد على اتساع مساحة الحريق الى الأشجار والمزروعات ما يتسبب في احتراقها، وتكبدهم خسائر فادحة.


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