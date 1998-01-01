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صورة.. روحاني كما لم تشاهده من قبل

السبت 16 يونيو 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. روحاني كما لم تشاهده من قبل



طهران / وكالات /

نشر الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" باللغة العربية، صورة له أظهرت ردة فعله لحظة تسجيل هدف تقدم المنتخب الإيراني على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقد ظهر روحاني في الصورة جالساً  على اريكة مرتديا قميص منتخب بلاده، وهو يشاهد عبر التلفاز المباراة التي جرت، وقد بدأ بالتصفيق لحظة تسجيل الهدف الايراني.

وكان المنتخب الايراني سجل هدفه في الدقيقة 94 بـ"نيران صديقة" من مدافع مغربي حول بالخطأ كرة رأسية الى شباكه.



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#روحاني #ايران

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