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شاهد.. الرئيس الإيراني روحاني لحظة تسجيل هدف بلاده في مرمى المغرب

السبت 16 يونيو 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الرئيس الإيراني روحاني لحظة تسجيل هدف بلاده في مرمى المغرب



طهران /وكالات/

تابع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي، اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

ونشر روحاني صورة على حسابه الرسمي في"تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو جالس أمام شاشة التلفاز، مرتديا قميص إيران، ويصفق لحظة تسجيل هدف بلاده بـ "نيران صديقة"، من قبل المهاجم المغربي عزيز بوهدوز، خطأ في مرماه، ليهدي فوزا ثمينا لنظيره الإيراني، في الوقت القاتل، بالدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، للمباراة التي جرت بينهما، في مدينة سان بطرسبورغ.

#ايران #منخب #روحاني

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