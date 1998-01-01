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عشراوي تدين تجديد الاحتلال الاعتقال الاداري بحق جرار

السبت 16 يونيو 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم السبت، تجديد سلطات الاحتلال، أول أيام عيد الفطر أمر الاعتقال الإداري، بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية الأسيرة خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت عشراوي في بيان صدر عنها: "إن تجديد الاعتقال الاداري للنائب جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالا لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".

ودعت عشراوي، اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية الى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات اسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسري والإقامة الجبرية هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأضافت: "حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته".


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