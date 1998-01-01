أستراليا لن تنقل سفارتها للقدس

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي إيزابيل بيشوب، اليوم السبت، أن بلادها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، كما أنها لن توقف دعم السلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيشوب في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية، قولها أن القرار الذي اتخذ في المجلس الاتحادي للحزب الحاكم بهذا الشأن غير ملزم للحكومة.

وأكدت أن استراليا لن تسير على خطى الولايات المتحدة في نقل السفارة، كما أنها لن توقف دعمها عن السلطة الفلسطينية بحجة أن الأموال تذهب للأسرى الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.

ولفتت إلى أن بلادها تبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان منع وصول تلك الأموال إلا للأغراض التي تم تحديدها من طرف استراليا.

وأشارت إلى أنها أرسلت خطابا بهذا الشأن لنظيرها الفلسطيني. مشيرةً إلى أن المساعدات التي تقدمها وستقدمها العام المقبل بـ 43 مليون دولار سيتم استثمارها في مشاريع الصحة والتعليم.

وقالت أن دعم استراليا يخضع لمذكرة تفاهم وفحص دقيق.

ولفتت إلى أن بلادها تقف إلى جوار الولايات المتحدة في رفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة.