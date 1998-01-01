الشعبية: التجديد إدارياً للمناضلة جرار لن يثنيها عن مواصلة دورها النضالي في مقاومة الاحتلال وأذنابه

غزة/سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار لمدة ثلاثة شهور للمرة الثالثة على التوالي لن تثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال وأذنابه.

واعتبرت الجبهة أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات الوطنية الجذرية المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.

وأضافت الجبهة أن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون.