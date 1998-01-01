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اصابات بالإختناق في برطعة

السبت 16 يونيو 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين في بلدة برطعة جنوب غرب جنين المعزولة خلف الجدار العنصري، فجر اليوم السبت، بحالات إختناق بالغاز المسيل للدموع والذي اطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل ما أدى الى إصابة الشاب بلال فايز قبها بالاختناق.

وأضافت المصادر، أـن قوات الاحتلال تواجدت في محيط العمارة السكنية التي يقطن فيها الأسير علاء راتب قبها والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس قبل اشهر بالقرب من بلدة يعبد على حاجز عسكري "مابودوثان".

وكانت سلطات الاحتلال قد، سلمت ذوي الاسير قبها الأسبوع الماضي إخطارا بهدم منزلهم وأمهلتهم حتى مساء أمس الأول الخميس لإخلائه.  


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