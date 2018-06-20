حراك "ارفعوا العقوبات" يدعو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في عمان

عمان/ وكالات/

دعا الحراك الشعبي "ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة" اليوم السبت، الشعب الأردني للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في عمان.

وقال الحراك عبر صفحته الرسمية غلى "فيسبوك"، إنّنا "ندعو جميع أبناء الشعب الأردني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية #ارفعوا_العقوبات أمام سفارة السلطة الفلسطينية، وذلك يوم الأربعاء، الموافق 20/6/2018، الساعة 4:30 مساءً عمان الأردن".

وأضاف أنّ هذه الوقفة "لمطالبة السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتنديد بالقمع الذي تعرض له ابناء شعبنا في الضفة أثناء حراكهم السلمي من قبل اجهزة السلطة الأمنية، شعب واحد، همٌ واحد وعدو واحد، #غزة _توحدنا