  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حراك "ارفعوا العقوبات" يدعو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في عمان

السبت 16 يونيو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حراك "ارفعوا العقوبات" يدعو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في عمان



عمان/ وكالات/

دعا الحراك الشعبي "ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة" اليوم السبت، الشعب الأردني للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في عمان.

وقال الحراك عبر صفحته الرسمية غلى "فيسبوك"، إنّنا "ندعو جميع أبناء الشعب الأردني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية #ارفعوا_العقوبات أمام سفارة السلطة الفلسطينية، وذلك يوم الأربعاء، الموافق 20/6/2018، الساعة 4:30 مساءً عمان الأردن".

وأضاف أنّ هذه الوقفة "لمطالبة السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتنديد بالقمع الذي تعرض له ابناء شعبنا في الضفة أثناء حراكهم السلمي من قبل اجهزة السلطة الأمنية، شعب واحد، همٌ واحد وعدو واحد، #غزة _توحدنا

#غزة #عقوبات #الاردن #حراك

أخبار ذات صلة

صائب عريقت - ارشيفا

"التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية : تغيير وظيفة السلطة والانتقال إلى الدولة

حراك اكتوبر غزة

صور.. غزة : شباب "حراك اكتوبر " للمتحاورين في القاهرة: "انهونا و حلونا"

غزة - ارشيفية

يديعوت: السلطة تنهار أمام عين "إسرائيل" ونحن أمام "فوهة بركان"

هنية - ارشيف

هنية يدعو لاستمرار حراك الضفة والتجهيز لانتخابات عامة

ابو مرزوق

أبو مرزوق: هل سيتحرك " أبو مازن" لإنهاء العقوبات التي فرضها على غزة؟!

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد شتمه للملك والملكة .. الافراج عن الفايز وهكذا اعتذر وطلب العفو ـ (فيديو)

إعلان هام بخصوص السفر عبر معبر رفح السبت

طائرة استطلاع تطلق صاروخين اتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

رونالدو يحقق أرقاماً فريدة أمام إسبانيا في المونديال

الفيفا يوجه اتهامات للرجوب بسبب قميص ميسي

نيران صديقة تصعق المغرب في اللحظة الأخيرة أمام إيران

مجددا.. جيش الاحتلال يقصف موقعًا لحماس شمال غزة ردًا على بالونات حارقة

الأخبار الرئيسية

غوتيرس - الامم المتحدة

غوتيريش لمجلس الامن : المعاناة في غزة تنذر بحرب ويجب رفع الحصار وعودة رواتب الموظفين

ام ناصر ابو حميد خنساء فلسطين - ارشيف

رام الله : الاحتلال يخطر بهدم منزل "خنساء فلسطين" في مخيم الأمعري

مطار الحديدة - ارشيف

التحالف العربي يحرر ميناء "الحديدة" من قبضة الحوثيين

حرائق بفعل طائرات ورقية- غزة

وحدة الطائرات الحارقة تنفذ تهديداتها وتشعل غابات وحقول مستوطنات غلاف غزة

جيش الاحتلال

بالفيديو.. جيش الاحتلال يستخدم طائرات "روتم L" لقطع أحبال الطائرات الورقية الحارقة

الاتصالات الفلسطينية