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إصابات بالاختناق بقنابل الغاز في بلدة برطعة

السبت 16 يونيو 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق بقنابل الغاز في بلدة برطعة



رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين في بلدة برطعة جنوب غرب جنين المعزولة خلف الجدار العنصري، فجر اليوم السبت، بحالات إختناق بالغاز المسيل للدموع والذي اطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل ما أدى الى إصابة الشاب بلال فايز قبها بالاختناق.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تواجدت في محيط العمارة السكنية التي يقطن فيها الأسير علاء راتب قبها والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس قبل اشهر بالقرب من بلدة يعبد على حاجز عسكري "مابودوثان".

وكانت سلطات الاحتلال قد، سلمت ذوي الاسير قبها الأسبوع الماضي إخطارا بهدم منزلهم وأمهلتهم حتى مساء أمس الأول الخميس لإخلائه.


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