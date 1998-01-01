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أجواء حارة وجافة والحرارة اعلى من معدلها بحدود 8 درجات

السبت 16 يونيو 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء حارة وجافة والحرارة اعلى من معدلها بحدود 8 درجات



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام، حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الى ان الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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