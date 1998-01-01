رونالدو يحقق أرقاماً فريدة أمام إسبانيا في المونديال

وكالات

حقق النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني رقمين قياسيين بهدفه الأول في مرمى إسبانيا مساء الجمعة، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم في روسيا.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في مرمى إسبانيا بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 نسخ لبطولات دولية كبرى متتالية ضمن منافسات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا، وكأس القارات.

كما أصبح نجم ريال مدريد رابع لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، ليعادل بذلك نفس الإنجاز الذي حققه الأسطورة البرازيلية بيليه، وميروسلاف كلوزه، وأوفي زيلر.

وأصبح كريستيانو أول لاعب يحصل على ركلة جزاء في النهائيات الحالية، بعد أن حاول مراوغة زميله في ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، الذي وضع قدمه أمام اللاعب البرتغالي.

وقالت شبكة "أوبتا" إن ركلة الجزاء التي حصل عليها رونالدو هي ثاني أسرع ركلة في نهائيات كأس العالم، بعد ركلة الجزاء التي سجل منها روبن فان بيرسي لاعب منتخب هولندا في مرمى البرازيل عام 2014، حين سجل في الدقيقة الثالثة.