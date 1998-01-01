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الاحتلال يسلّم "خنساء فلسطين" قرارا بهدم منزلها

الجمعة 15 يونيو 2018 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الجمعة، خنساء فلسطين أم ناصر اخطارا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها اسلام بقتل جندي اسرائيلي في مخيم الامعري جنوبي رام الله قبل ٣ اسابيع.

وام ناصر ابو حميد من سكان مخيم الامعري، نجلها عبد الناصر شهيد، و4 ابناء أسرى محكومين بالمؤبدات، يضاف لهم اسلام، المتهم بقتل الجندي.

وأمهلت سلطات الاحتلال أم ناصر ٤٨ ساعة للاستئناف على القرار الجائر، رغم لن هذه المهلة شكلية ولا معنى لها.وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام ابنائها بقتل جنود إسرائيليين.


ووالسيدة لطيفة "ام ناصر" أبو حميد هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، والأسير ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبدا.
 


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