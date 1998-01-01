  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى من مخيم جنين وعرابة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الجمعة 15 يونيو 2018 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل اليوم الجمعة، أربعة اسرى من مخيم جنين وبلدة عرابة، أعواما جديدة في سجون الاحتلال في أول يوم من عيد الفطر السعيد.  

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن الأسرى، جميل شحادة جعب والمحكوم بالسجن لمدة21 عاما، واياد فتحي عوض استيتي والمحكوم 16 لمدة عاما، ومحمد نايف احمد عابورة والمحكوم بالسجن لمدة 16 عاما، وهم من مخيم جنين، دخلوا عامهم الـ13 في سجون الاحتلال، فيما دخل الأسير احمد ذيب عبدالرحمن دهيدي، من بلدة عرابه والمحكوم مدى الحياة عامه الـ 16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.  


أخبار ذات صلة

اسرى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يهددون بالإضراب عن الطعام

أسرى فتح غزة في سجون الاحتلال يشرعون بخطوات احتجاجية لعدم صرف السلطة رواتبهم

الأسير حسين حسني عطالله

استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

اسرى - ارشيف

نادي الاسير: انفجار السجون قادم .. إدارة سجون الاحتلال تُبلغ أسرى سجن النقب باقتحام كبير اليوم

سعد ناصر صلاح واوس سلامة

شهيدان وعدد من الاصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم

عملية جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

الأكثر قراءة اليوم

ماذا فعل بن سلمان مع بوتين بعد هزيمة السعودية بخماسية أمام روسياـ (فيديو)

وزير العلوم الإسرائيلي: كانوا يجب أن يقتلوه وليس اعتقاله

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح

بعد شتمه للملك والملكة .. الافراج عن الفايز وهكذا اعتذر وطلب العفو ـ (فيديو)

هنية يدعو لاستمرار حراك الضفة والتجهيز لانتخابات عامة

الفيفا يوجه اتهامات للرجوب بسبب قميص ميسي

خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

الأخبار الرئيسية

حرائق بفعل طائرات ورقية- غزة

وحدة الطائرات الحارقة تنفذ تهديداتها وتشعل غابات وحقول مستوطنات غلاف غزة

جيش الاحتلال

بالفيديو.. جيش الاحتلال يستخدم طائرات "روتم L" لقطع أحبال الطائرات الورقية الحارقة

الطائرات الورقية

طائرة استطلاع تطلق صاروخين اتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

نتنياهو وترامب

صحيفة عبرية : "صفقة القرن " لن تُعرض قبل أغسطس المقبل

عشرات الالاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية