الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن المعتقلين هما: همام عدنان (22 عاما)، وعمر وليد (20 عاما).

وأضاف، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استهداف المنازل.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل، وفتشوها، عرف من أصحابها، محمد طه عامر، وعبد الرحيم علي.