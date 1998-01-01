مجددا.. جيش الاحتلال يقصف موقعًا لحماس شمال غزة ردًا على بالونات حارقة

غزة / سما /

قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، نقطة رصد تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنّ إحدى طائراته أغارت على موقع رصد أُطلقت منه بالونات حارقة في شمال قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنّه ينظر بـ "خطورة بالغة" إلى استعمال بالونات وطائرات ورقية حارقة، مشددًا على أنّه "سيواصل العمل لمنع استخدامها".

ووفقًا للقناة 14 العبرية، فإنّ 11 حريقًا اندلعت منذ صباح اليوم في مناطق غلاف غزة، بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من غزة.