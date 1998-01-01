نيران صديقة تصعق المغرب في اللحظة الأخيرة أمام إيران

وكالات / سما /

انهزم المنتخب المغربي بهدف نظيف أمام نظيره الإيراني بنيران صديقة، في المباراة التي جمعت بينهما برسم منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وخسر المغرب بالنيران الصديقة، بعد أن سجل عزيز بوحدوز هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، مهديا فوزا ثمينا للمنتخب الإيراني.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، بعدما كانت الأفضلية للمنتخب المغربي في الدقائق الأولى.

وتبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن مهاجمي الفريقين لم يترجموا الفرص التي أتيحت إليهم، قبل أن يسجل بوحدوز هدفا ضد مرمى الأسود.

وحصد المنتخب الإيراني بهذا الفوز 3 نقاط ثمينة، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة أخرى عن هذه المجموعة، وستجمع في وقت لاحق اليوم إسبانيا والبرتغال.



في المقابل، تعقدت مهمة المغرب بهذه الهزيمة في المنافسة على أحد المركزين المؤهلين إلى الدور الثاني.



وسيواجه أسود الأطلس في الجولة المقبلة البرتغال، على أن يختتموا مباريات دور المجموعات بمواجهة إسبانيا.

وشهدت المباراة عنفا في الأداء، وهو ما أدى لإجراء المغرب وإيران أكثر من تبديل اضطراري؛ نظرا لإصابة لاعبين فيها؛ بسبب التدخلات العنيفة على الكرات من جانب الفريقين.