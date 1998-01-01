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ليبرمان: لا توجد قوات لحزب الله أو إيران في جنوب سوريا

الجمعة 15 يونيو 2018 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لا توجد قوات لحزب الله أو إيران في جنوب سوريا



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحربالإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إنه لا توجد قوات إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب سوريا.

ونقل المركز الصحفي لوزارة الحرب الإسرائيلية عن ليبرمان: "أما فيما يتعلق بسوريا فإن حزب الله وإيران غير متواجدين عسكريا في جنوب البلاد. وأوضح ليبرمان أنه في جنوب سوريا من الممكن أن يتواجد عدة عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين، لكن لا يوجد هناك أي عسكريين".

وأضاف الوزير أن "المطلب الإسرائيلي في المسألة السورية واضح تماما، وهو إبعاد حزب الله وإيران بالكامل عن الأراضي السورية".

وأشار ليبرمان إلى أن منظومة الدفاع الجوي السورية لا تثير أي قلق في إسرائيل. وقال: "نعرف كيف يمكن التغلب عليها، ونأمل بأن لا نضطر إلى ضرب هذه المنظومات. ونسعى حقا لتحقيق شيء واحد وهو ضمان الأمن والحياة الهادئة لمواطنينا. ولذلك نأمل ألا يكون هناك أي تصعيد للنزاع".


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