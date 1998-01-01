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شرطة قلقيلية تضبط 99 حبة "اكستازي" مخدرة وتعتقل تاجرها

الجمعة 15 يونيو 2018 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ضبطت شرطة محافظة قلقيلية اليوم الجمعة،  99 حبة "اكستازي" مخدرة بحوزة تاجر مخدرات كان ينوي ترويجها في انحاء المدينة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح له اليوم، إن ادارة مكافحة المخدرات وبناء على معلومات مؤكدة حصلت عليها تفيد بوجود مواد مخدرة بحوزة تاجر مخدرات، على الفور تم نصب كمين له وتوقيفه وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة ابلاغ الشرطة عن تجار المخدرات وتحركاتهم وضرورة الانتباه لأبنائهم وافهامهم خطورة هذه المواد ومراقبة سلوكهم وقياس اي تغيير على تصرفاتهم لعلاجها قبل تطورها وانحرافهم باتجاه السلوك السلبي وتناول المخدرات .


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