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وفد من حركة فتح وفصائل العمل الوطني يزور مقبرتي الشهداء في مخيم اليرموك

الجمعة 15 يونيو 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

زار وفد من حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، مقبرتي الشهداء القديمة والجديدة في عاصمة الشتات الفلسطيني "مخيم اليرموك" بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات.

وضم الوفد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا سمير الرفاعي، ومدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وأمين سر إقليم حركة فتح في سوريا هدى بدوي، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في سوريا، وممثلين عن جيش التحرير وأعضاء لجنة إقليم سوريا، والهلال الأحمر الفلسطيني، وممثلين عن الهيئات المدنية، وعددا من كوادر وأعضاء حركة فتح والكشاف الفلسطيني.

ووضع الرفاعي إكليل زهور على نصب الجندي المجهول في تربة الشهداء القديمة، وآخر في تربة الشهداء الحديثة.
والتقى بعدد من أبناء شعبنا داخل المخيم، واستمع إلى معاناتهم ومطالبهم، وأكد على رمزية مخيم اليرموك كعاصمة للشتات الفلسطيني، ووقوف حركة فتح بجانب أبناء شعبنا وتقديم كل الدعم لتعزيز صموده، وإعادة إعماره حتى يتمكن أبناؤه من العودة إلى بيوتهم وحاراتهم ومنها إلى فلسطين إن شاء الله.


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