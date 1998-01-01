وحدات القمع تهاجم أسرى في سجن نفحة

القدس المحتلة / سما /

هاجمت وحدات القمع الإسرائيلية الخاصة في السجون، اليوم الجمعة، الأسرى في سجن نفحة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن قوات مصلحة السجون هاجمت الأسرى في السجن بعد "أعمال شغب" أعقبت نقل أسير فلسطيني للعزل، لظهوره في صورة تم التقاطها عبر هاتف جوال، وهو يعد الكعك ونشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن القوة دخلت للبحث عن الهاتف الذي لم يُعثر عليه، وبعد عزل الأسير الذي ظهر في الصورة، أقدم الأسرى على طرق الأبواب وإعلاء أصواتهم قبل أن تقتحم وحدات القمع الغرف وتقوم بعزل بعضهم.

وادعت المصادر العبرية أن أحد حراس السجن أصيب بجروح طفيفة خلال الأحداث