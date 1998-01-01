اصابة 11 مواطناً بحادث سير في البيرة

رام الله / سما /

أصيب 11 مواطناً جراء حادث سير وقع اليوم الجمعة في مدينة البيرة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير بين ثلاث مركبات وقع ظهر اليوم في منطقة البالوع شمال مدينة البيرة نتج عنه اصابة 11 مواطناً تم نقلهم من خلال مركبات الهلال الاحمر للمشافي، ووصفت اصابة واحدة على الاقل بالخطيرة.

واضاف ارزيقات بان احدى المركبات غير قانونية ويقودها حدث يبلغ من العمر 16 عاما. وانه لحظة تلقي البلاغ عبر الرقم المجاني 100 تحرك خبراء الحوادث لمكان وقوعه وباشروا اجراءات التحقيق.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية ومنع ابنائهم من شرائها او قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين.