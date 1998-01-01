خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

القاهرة / وكالات /

مني منتخب مصر بخسارة غير مستحقة في مباراته الأولى ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 أمام أوروغواي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

وقدم المنتخب المصري أداء رفيع المستوى طوال مجريات المباراة التي برز فيها غياب النجم المصري، محمد صلاح.

وقدم المنتخبان أداء متكافئا في شوط المباراة الأول، حيث وصل كلاهما إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنهما لم ينجحا في ترجمة أي منها إلى أهداف.

وشهد شوط المباراة الثاني تفوقا في أداء المنتخب المصري خصوصًا بعد دخول اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 62، حيث وصل إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك أوروغواي.

وعند وصول المباراة إلى الدقيقة 90، احتسب حكم المباراة ضربة ركنية لصالح منتخب أوروغواي، ليستلم من خلالها اللاعب خوسيه خيمينيز كرة خطيرة داخل منطقة جزاء مصر ليرسلها نحو المرمى معلنا عن هدف الفوز لصالح منتخب بلاده.

وسنحت للاعبي المنتخب المصري فرصا عديدة لمعادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، غير أن الحظ لم يحالفه في ذلك.

ونستعرض فيما يلي أهم ما شهدته دقائق المباراة:

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 7: لاعب أوروغواي، إدينسون كافاني، يسدد كرة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب مصر لتستقر في يدي الحارس محمد الشناوي.

دقيقة 11: أول تهديد وتسديدة من منتخب مصر عن طريق اللاعب محمود تريزيغيه، تصدى لها حارس مرمى أوروغواي.

دقيقة 13: لاعب أوروغواي، لويس سواريز، يتلقى كرة داخل منطقة جزاء منتخب مصر لكنه سددها بعيدة عن المرمى.

دقيقة 23: اللاعب سواريز يسدد كرة خطيرة لتهز شباك مرمى منتخب مصر من الخارج.

دقيقة 26: اللاعب المصري، عمرو وردة، يسدد كرة ضعيفة باتجاه مرمى أوروغواي.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 50: تسديدة من اللاعب المصري تريزيغيه لكنها بعيدة عن خشبات مرمى أوروغواي.

دقيقة 62: تبديل بصفوف منتخب مصر، خروج اللاعب مروان محسن ودخول اللاعب محمود كهربا بدلا منه.

دقيقة 71: اللاعب المصري أحمد فتحي يسدد كرة قوية ليتصدى لها حارس مرمى أوروغواي.

دقيقة 72: الأوروغواياني سواريز يقتحم منطقة الجزاء وينفرد بحارس مرمى مصر الذي انبرى على الكرة ببراعة.

دقيقة 80: المصري محمد النني يستلم كرة داخل منطقة جزاء أوروغواي ويسددها فوق العارضة.

دقيقة 81: تبديل بصفوف منتخب مصر، خروج اللاعب عمرو وردة ودخول اللاعب صبحي رمضان بدلا منه.

دقيقة 83: حارس مصر محمد الشناوي ينقذ منتخبه من هدف محقق من قدم اللاعب كافاني.

دقيقة 88: الأوروغواياني كافاني يسدد كرة قوية من ضربة حرة لترتطم بالعارضة ويبعدها دفاع منتخب مصر.

دقيقة 90: أوروغواي تقتنص هدفا قاتلا بواسطة لاعبها خوسيه خيمينيز.

دقيقة 94: بطاقة صفراء للاعب منتخب مصر، أحمد حجازي.