الجيش الإسرائيلي يفحص إطلاق النار على مطلقي الطائرات الورقية

غزة / سما /

اشارت القناة الاسرائيلية الثانية أن الجيش الإسرائيلي باشر يفحص قضائيًا إمكانية إطلاق النيران بشكل مباشر على الناشطين الفلسطينيين الذين يقومون بإطلاق الطائرات الورقية الحارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي تسببت حتى الآن بإحراق آلاف الدونمات من الأراضي.

وجاء في التقرير إن الجيش الإسرائيلي يفحص من ناحية قضائية اذا كان بالإمكان إطلاق النار مباشرة على "خلايا المخربين الذين يقومون بإطلاق الطائرات الورقية الحارقية والبالونات الحارقة" على اعتبارها أسلحة.

وفي حال تم اعتبار الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحارقة كسلاح، سيكون بإمكان سلاح الجو الإسرائيلي، الذي أطلق طلقات تحذيرية، أن يطلق النار مباشرة على هذه الخلايا واستهداف الناشطين الفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية، اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، شاب فلسطيني غير مسلح حاول اجتياز السياج الحدودي شمال القطاع.