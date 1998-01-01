وصول 13 جريحا فلسطينيا إلى تركيا قادما من غزة

غزة / سما /

تمكن 13 جريحا فلسطينيًا أصيبوا خلال مسيرة "العودة الكبرى" بغزة، من الوصول إلى تركيا لتلقي العلاج.



ووصل المصابون إلى إسطنبول، قادمين من الأراضي المصرية بواسطة جمعيتي "الأيادي البيضاء لدعم فلسطين"، و"المساعدات الاجتماعية" التركيتين.



وأشارت المصادر إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مشاف تابعة لوزارة الصحة في إسطنبول.



ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948