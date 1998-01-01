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وصول 13 جريحا فلسطينيا إلى تركيا قادما من غزة

الجمعة 15 يونيو 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 13 جريحا فلسطينيا إلى تركيا قادما من غزة



غزة / سما /

تمكن 13 جريحا فلسطينيًا أصيبوا خلال مسيرة "العودة الكبرى" بغزة، من الوصول إلى تركيا لتلقي العلاج.

ووصل المصابون إلى إسطنبول، قادمين من الأراضي المصرية بواسطة جمعيتي "الأيادي البيضاء لدعم فلسطين"، و"المساعدات الاجتماعية" التركيتين.


وأشارت المصادر إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مشاف تابعة لوزارة الصحة في إسطنبول.


ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948

#تركيا #غزة

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