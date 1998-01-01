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وزير العلوم الإسرائيلي: كانوا يجب أن يقتلوه وليس اعتقاله

الجمعة 15 يونيو 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العلوم الإسرائيلي: كانوا يجب أن يقتلوه وليس اعتقاله



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس من حزب الليكود الحاكم أنه كان يتوجب قتل الشاب الفلسطيني المتهم بقتل جندي إسرائيلي في مخيم الأمعري قرب رام الله وليس الاكتفاء باعتقاله فقط.

وبعد أن امتدح الجيش الاسرائيلي على اعتقال الشاب من مخيم الأمعري المتهم بقتل الجندي رونين لوبراسكي، قال اكونيس في مقابلة لإحدى الإذاعات "كان يفضل لو كانوا يتمّون المهمة، ويطلقون النار عليه. لسنا بحاجة اليه بين أيدينا، بل نحتاجه ميّتًا".

وعند سؤاله عن اذا كانت دولة اسرائيل تقوم باعتقال أشخاص وإعدامهم مباشرة دون محاكمة، رد أن "دولة اسرائيل ليست من نفذ المهمة، وإنما قوات الأمن. كان يفضّل لو أطلقوا النار عليه. يجب العثور عليه وإطلاق النار عليه. مصير مخرّب هو الموت".

وتابع "هذا المخرّب قام بقتل أحد جنودنا الأشاوس. طفل، فتى، شاب من خيرة شبابنا. لقد قتله، ألقى عليه لوح من الرخام تسبب بمقتله. أنا مؤيد لحكم الاعدام. عندما يتم تحديد مخرّب كهذا من قبل قوات الأمن يجب إطلاق النار عليه بهدف قتله"!

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق العسكري، إنّه تم اعتقال الشاب إسلام يوسف أبو حميد 32 عاماً وهو من سكان مخيم الأمعري في محيط رام الله، بشبهة إلقاء لوح رخام على جندي الوحدة الخاصة " دوڤدوڤان- المستعربين" قبل اسبوعين مما تسبب بمقتله.


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