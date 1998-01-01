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إصابة شابين من كفر عين برصاص الاحتلال على مدخل النبي صالح

الجمعة 15 يونيو 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شابين من كفر عين برصاص الاحتلال على مدخل النبي صالح



رام الله / سما /

-أصيب شابان برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي ، إن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل القرية أطلقوا النار اتجاه شاببين من قرية كفرعين، وأصيب أحدهم برصاصتين في القدم، والآخر بشظايا في الرأس والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

يذكر أن الاحتلال أعدم قبل اسبوعين الشاب عز الدين التميمي 21 عاماً، بعد أن أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.


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