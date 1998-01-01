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المقدسيون يؤدون صلاة العيد ويطالبون برفع العقوبات عن غزة

الجمعة 15 يونيو 2018 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقدسيون يؤدون صلاة العيد ويطالبون برفع العقوبات عن غزة



القدس المحتلة / سما /

أدّى 90 ألف فلسطيني صلاة العيد في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما شهدت ساحات الأقصى، عقب الصلاة، وقفة تضامنية مع غزة، مطالبة بإنهاء الحصار ورفع العقوبات.

وتوجه مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، للمصلين في خطبة العيد قائلا "هنيئا لكم إحياء المسجد الأقصى بالصلاة والقيام في شهر رمضان".

وأضاف "نرجو أن يستمر رباطكم في المسجد الأقصى بعد رمضان".

وأشار الشيخ حسين إلى أن "الفلسطينيين يستذكرون في العيد الشهداء ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى والإفراج القريب عن الأسرى من السجون الإسرائيلية".

وأكد الشيخ حسين على "تمسك الفلسطينيين بمسجدهم الأقصى ومدينتهم القدس وأرضهم المباركة".

وأشار مفتي القدس والديار الفلسطينية إلى "رفض مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظالمة".

ومع انتهاء صلاة العيد، نظم المئات من الفلسطينيين وقفة تضامنية في ساحات الأقصى تضامنا مع غزة.

ورفعوا لافتات كتب عليها "العقوبات على غزة جريمة" و"ارفعوا العقوبات عن غزة" و"غزة قلب القدس والقدس قلب غزة"، و"عليكم الاعتذار لأطفال غزة هذا أولا". ورددوا شعارات تضامنية مع غزة وأهلها.

ومع انتهاء الصلاة توجه مصلون إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة، لتلاوة الفاتحة على أرواح موتاهم والدعاء لهم.


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