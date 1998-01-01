  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع فتى إثر ماس كهربائي أثناء عمله

الجمعة 15 يونيو 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع فتى إثر ماس كهربائي أثناء عمله



رام الله / سما /

 أعلن الاطباء في المستشفى الاهلي بالخليل، فجر اليوم الجمعة، عن وفاة الفتى عبد الله صالح عثمان دار عقل 16 عاما، متأثرا باصابته الخطيرة التي تعرض لها بعد اصابته بماس كهرائي.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان التحقيقات الاولية التي قامت بها الشرطة والنيابة العامة تشير إلى ان الفتى يعمل في محل لغسيل السيارات في بيت اولا غرب الخليل و اصيب بماس كهربائي تم نقله الى المستشفى الاهلي في حالة حرجة، واعلن الاطباء عن وفاته بعد لحظات من وصوله.

وقال العقيد ارزيقات، ان النيابة العامة حضرت الى المستشفى وباشرت التحقيق بالحادث.


أخبار ذات صلة

جنين: وفاة محاضر في الجامعة العربية الأمريكية أثناء عمله

مستوطن

استشهاد مواطن برصاص مستوطن أثناء عمله في ارضه جنوب نابلس

نفق للمقاومة -ارشيفية

استشهاد قسامي اثناء عمله في احد انفاق المقاومة شرق غزة

اسعاف- ارشيف

إصابة عامل بكسر في الجمجمة خلال عمله بالحجر بنابلس

أمن غزة يعتقل احد كوادر فتح على معبر رفح أثناء عودته بعد غياب عشرسنوات

اسعاف- ارشيفية

وفاة مواطنة وأطفالها الثلاثة أثناء الولادة في رام الله

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

الاحمد : لا عقوبات على غزة والمطالبة برفعها يخدم الضغوط الامريكية على السلطة

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

بالصور .. حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا

ابو شمالة يشن هجوما شديدا على الاجهزة الامنية برام الله

فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر

مقتل قديس: ابنة الضحية وصديقها مشتبهان بارتكاب الجريمة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وترامب

صحيفة عبرية : "صفقة القرن " لن تُعرض قبل أغسطس المقبل

عشرات الالاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

هنية - ارشيف

هنية يدعو لاستمرار حراك الضفة والتجهيز لانتخابات عامة

مفتي فلسطين و السعودية: ثبوت هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب إسقاط نظام حماس على يد السكان بعد فشل كل المحاولات الخارجية

الاتصالات الفلسطينية