مصرع فتى إثر ماس كهربائي أثناء عمله

رام الله / سما /

أعلن الاطباء في المستشفى الاهلي بالخليل، فجر اليوم الجمعة، عن وفاة الفتى عبد الله صالح عثمان دار عقل 16 عاما، متأثرا باصابته الخطيرة التي تعرض لها بعد اصابته بماس كهرائي.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان التحقيقات الاولية التي قامت بها الشرطة والنيابة العامة تشير إلى ان الفتى يعمل في محل لغسيل السيارات في بيت اولا غرب الخليل و اصيب بماس كهربائي تم نقله الى المستشفى الاهلي في حالة حرجة، واعلن الاطباء عن وفاته بعد لحظات من وصوله.

وقال العقيد ارزيقات، ان النيابة العامة حضرت الى المستشفى وباشرت التحقيق بالحادث.