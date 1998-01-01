  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الالاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

الجمعة 15 يونيو 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الالاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة



غزة / سما /

أدىت جموع غفيرة من الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر في ساحات، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 84 .

وشارك في الصلاة أعضاء من القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة أبرزهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفي الصلاة التي أقيمت قرب حدود شرقي مدينة غزة، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" بغزة، الذي أمّ بالمصلين وألقى خطبة العيد: " هذه المنطقة الحدودية لم تشهد صلاة عيد منذ مئات السنين، ها هو الشعب الفلسطيني يزحف اليوم نحو أرضه في دلالة أنه ماضٍ في مسيرة العودة".

وأضاف " في ذلك تأكيد على استمرار فعاليات المسيرة حتى في أيام العيد، وذلك حتى تحقيق أهدافها بالعودة وكسر الحصار".

وبيّن الحيّة أنه " آن الاوان كي يرفع الحصار عن قطاع غزة إلى الأبد، وبلا شروط"، وقال " لسنا جاهزين أن ندفع أي ثمن لا من مقاومتنا ولا من أبعادنا السياسة أمام هذا الظلم والحصار".

وأوضح الحيّة أن هذه المنطقة الحدودية شهدت "جراحات نزفت من شرايين الشعب الفلسطيني وأجساده الذي أصابه الاحتلال برصاصه الغادر".

وذكر أن " الاحتلال الإسرائيلي صوّب رصاصه في هذه المنطقة باتجاه الأطفال والنساء والمقعدين"، وأَضاف: " جرحى مسيرة العودة الذين جاءوا على عكاكيزهم، يحملون جراحهم، للتأكيد على مواصلة الطريق، ففلسطين والقدس أغلى من دمائنا وأغلى مما نملك".

وأشار الحيّة إلى أن "جراح مصابي مسيرة العودة استطاعت أن تنقل مظلومية الشعب الفلسطيني التي مرّ عليها 70 عاماً من الضياع والتشريد ومحاولات طمس الهوية والتوطين في أراض أخرى، أو إنهاء القضية".

ودعا الفلسطينيين إلى زيارة أهالي شهداء مسيرة العودة من أجل التخفيف من جراح الفقد التي يعانون منها، وناشد  القيادي في حركة "حماس" الدول العربية والإسلامية "إغلاق باب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

من جانب آخر، طالب الحيّة لبنان بعدم التضييق على مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين داخل أراضيها، وقال: " تشهد بعض المخيّمات حالة من التضييق حيث يتم وضع بوابات الكترونية على مداخل ومخارج المخيّمات".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.

وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات، ما أسفر عن استشهاد 128 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 14 ألف و700 آخرين، حسب بيانات رسمية.

#صلاة العيد #غزة

أخبار ذات صلة

الآلاف يتوجهون للقدس

صور: 300 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

شاب يرش المياه على المصلين بالمسجد الاقصى

300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك

عشرات الالاف يشاركون في مهرجان انطلاقة حماس بغزة

صور ..عشرات الالاف في ساحة السرايا بغزة يطالبون برحيل الحمد الله وحكومته

صور ..عشرات الالاف في ساحة السرايا بغزة يطالبون برحيل الحمد الله وحكومته

بمشاركة قيادات حماس والجهاد.. صور ..عشرات الالاف بغزة يحيون الذكرى الـ 13 لاستشهاد عرفات

مواجهات- ارشيف

فيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يهاجم مخيمات العودة شرق قطاع غزة ويطلق كلاب بوليسية ويضخ مياه عادمة

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

الاحمد : لا عقوبات على غزة والمطالبة برفعها يخدم الضغوط الامريكية على السلطة

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

بالصور .. حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا

ابو شمالة يشن هجوما شديدا على الاجهزة الامنية برام الله

فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر

مقتل قديس: ابنة الضحية وصديقها مشتبهان بارتكاب الجريمة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وترامب

صحيفة عبرية : "صفقة القرن " لن تُعرض قبل أغسطس المقبل

هنية - ارشيف

هنية يدعو لاستمرار حراك الضفة والتجهيز لانتخابات عامة

مفتي فلسطين و السعودية: ثبوت هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب إسقاط نظام حماس على يد السكان بعد فشل كل المحاولات الخارجية

مسيرات رام الله - ارشيف

محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة

الاتصالات الفلسطينية