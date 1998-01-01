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الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

الخميس 14 يونيو 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر



رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.

وتمنى سيادته، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الامتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الفطر على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا.

ودعا سيادته، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

#الرئيس #عيد الفطر

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