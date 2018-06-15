مفتي فلسطين و السعودية: ثبوت هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

الرياض / وكالات /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، غرة شهر شوال، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المفتي: في الاجتماع المنعقد في دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لعام 1439هـ، فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غدا الجمعة 15/6/2018، أول أيام عيد الفطر.

وأضاف: من رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ عيد الفطر، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، بحلولِ هذه المناسبة، راجينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعيدَهُا على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين.

وكان المفتي أعلن، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وحث المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.

كما أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت قد أفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.

وكان المرصد الفلكي بجامعة المجمعة قد أنهى استعداداته الفنية والإدارية لرصد هلال شهر شوال، بدءا من الثالثة عصراً من الخميس، بموقع تم تخصيصه لذلك على بعد 27 كلم جنوب غربي حوطة سدير.

هذا بحسب ما أوضحه الرائي عبدالله الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، في وقت سابق اليوم، مؤكداً أن الرصد الفلكي بالمرصد لم يتمكن من رصد شروق الهلال صباح أمس الأربعاء 13 يونيو، علماً أن الحسابات لدى المرصد تفيد بشروقه قبل الشمس بـ26 دقيقة، كذلك لم تتمكن وحدة الرصد الفلكي من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها وذلك لكثافة الغبار والتلوث في منطقة الرصد.

وشدد الخضيري على أن وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير يقوم برصد يومي لشروق الشمس طيلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، ومراقبتها أثناء الشروق وتطبيق ارتفاعها قيد رمح بالدرجات، كذلك يتم رصد شروق القمر وتطبيق حسابات المرصد على الواقع من حيث الوقت والدرجة في قوس الشروق.