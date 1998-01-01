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أغنية جوال تحصد اكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

الخميس 14 يونيو 2018 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغنية جوال تحصد اكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة



رام الله / سما /

 لاقت أغنية "احنا من هون" رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بين أوساط الشباب الفلسطيني والعربي.حيث أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال أغنيتها اهداء لجماهير المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم وشهدت تفاعلا كبيرا في الأوساط الرياضيه.


وكان من ابرز المتفاعلين مع الاغنية المعلقين العربيين عصام الشوالي وحفيظ دراجي وعدد كبير من الصفحات الرياضيه النشيطة في الدول العربية.

ونشر حفيظ دراجي على صفحته "أبناء شعبنا الفلسطيني كما عهدناهم يقفون مع كل المنتخبات العربية في وقت لم تقف معهم كل البلدان العربية، وفي وقت لم تقف بعض البلدان العربية مع بعضها البعض !!في الحقيقة نحن الذين نحتاج لدعم ومساندة الأبطال الأحرار في زمن الغدر والجبن ..

"فيما علق عصام الشوالي على الاغنيه "من فلسطين الصمود ، اغنية دعم و مساندة و تشجيع لممثلي العرب في المونديال لمصر و المغرب و تونس و السعودية أحلى تحية".

وعبر عشرات الآلاف من الشباب العربي عن اعتزازهم بفلسطين وشعبها ونضالها المستمر وكيف استطاعت فلسطين ومؤسساتها إظهار الوطن العربي الكبير بمشهده الوحدوي المميز بالرغم من كل محاولات تقطيع أوصال الدول العربية.
 


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