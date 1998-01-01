الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي

القاهرة /وكالات/

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتألف الحكومة من كل من:

الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الفريق/ محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي

سامح حسن شكري سليموزيراً للخارجية

الفريق يونس السيد المصري وزيراً للطيران المدني

اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية

الدكتور/ محمد مختار جمعه مبروك وزيراً للأوقاف

الدكتور/ محمد حامد شاكر المراقبي وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة

غادة فتحي إسماعيل والي وزيراً للتضامن الاجتماعي

الدكتور/ محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

الدكتورة/ سحر أحمد نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي

المهندس/ طارق أحمد الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية

نبيلة مكرم واصف وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم وزيراً للعدل

الدكتور/ محمد عبد العاطي خليل وزيراً للموارد المائية والري

الدكتور/ خالد أحمد العناني عز وزيراً للآثار

محمد محمود سعفان وزيراً للقوى العاملة

الدكتور/ علي المصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية

المستشار/ عمر الخطاب مروان عرفة وزيراً لشئون مجلس النواب

الدكتور/ طارق شوقي أحمد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور/ خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

الدكتورة/ هالة حلمي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

المهندس/ هشام عرفات مهدي وزيراً للنقل

الدكتورة/ إيناس مصطفى عبد الدايم وزيراً للثقافة

الدكتورة/ رانيا عبد المنعم المشاط وزيراً للسياحة

الدكتور/ محمد أحمد معيطوزيراً للمالية

اللواء محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية

الدكتورة/ هالة مصطفى السيد زايد وزيراً للصحة والسكان

الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة

الدكتور/ عز الدين عمر أبو ستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور/ عمرو أحمد طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور/ أشرف صبحي عامر وزيراً للشباب والرياضة

المهندس/ عمرو عادل بيومي نصار وزيراً للتجارة والصناعة

هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام