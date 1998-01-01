الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتألف الحكومة من كل من:
الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الفريق/ محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي
سامح حسن شكري سليموزيراً للخارجية
الفريق يونس السيد المصري وزيراً للطيران المدني
اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية
الدكتور/ محمد مختار جمعه مبروك وزيراً للأوقاف
الدكتور/ محمد حامد شاكر المراقبي وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة
غادة فتحي إسماعيل والي وزيراً للتضامن الاجتماعي
الدكتور/ محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتورة/ سحر أحمد نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي
المهندس/ طارق أحمد الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية
نبيلة مكرم واصف وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم وزيراً للعدل
الدكتور/ محمد عبد العاطي خليل وزيراً للموارد المائية والري
الدكتور/ خالد أحمد العناني عز وزيراً للآثار
محمد محمود سعفان وزيراً للقوى العاملة
الدكتور/ علي المصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية
المستشار/ عمر الخطاب مروان عرفة وزيراً لشئون مجلس النواب
الدكتور/ طارق شوقي أحمد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور/ خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
الدكتورة/ هالة حلمي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المهندس/ هشام عرفات مهدي وزيراً للنقل
الدكتورة/ إيناس مصطفى عبد الدايم وزيراً للثقافة
الدكتورة/ رانيا عبد المنعم المشاط وزيراً للسياحة
الدكتور/ محمد أحمد معيطوزيراً للمالية
اللواء محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية
الدكتورة/ هالة مصطفى السيد زايد وزيراً للصحة والسكان
الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة
الدكتور/ عز الدين عمر أبو ستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي
الدكتور/ عمرو أحمد طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور/ أشرف صبحي عامر وزيراً للشباب والرياضة
المهندس/ عمرو عادل بيومي نصار وزيراً للتجارة والصناعة
هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام