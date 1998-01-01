  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي

الخميس 14 يونيو 2018 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي



القاهرة /وكالات/

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتألف الحكومة من كل من:

الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الفريق/ محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي
سامح حسن شكري سليموزيراً للخارجية
الفريق يونس السيد المصري وزيراً للطيران المدني
اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية
الدكتور/ محمد مختار جمعه مبروك وزيراً للأوقاف
الدكتور/ محمد حامد شاكر المراقبي وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة
غادة فتحي إسماعيل والي وزيراً للتضامن الاجتماعي
الدكتور/ محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتورة/ سحر أحمد نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي
المهندس/ طارق أحمد الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية
نبيلة مكرم واصف وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم وزيراً للعدل
الدكتور/ محمد عبد العاطي خليل وزيراً للموارد المائية والري
الدكتور/ خالد أحمد العناني عز وزيراً للآثار
محمد محمود سعفان وزيراً للقوى العاملة
الدكتور/ علي المصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية
المستشار/ عمر الخطاب مروان عرفة وزيراً لشئون مجلس النواب
الدكتور/ طارق شوقي أحمد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور/ خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
الدكتورة/ هالة حلمي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المهندس/ هشام عرفات مهدي وزيراً للنقل
الدكتورة/ إيناس مصطفى عبد الدايم وزيراً للثقافة
الدكتورة/ رانيا عبد المنعم المشاط وزيراً للسياحة
الدكتور/ محمد أحمد معيطوزيراً للمالية
اللواء محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية
الدكتورة/ هالة مصطفى السيد زايد وزيراً للصحة والسكان
الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة
الدكتور/ عز الدين عمر أبو ستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي
الدكتور/ عمرو أحمد طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور/ أشرف صبحي عامر وزيراً للشباب والرياضة
المهندس/ عمرو عادل بيومي نصار وزيراً للتجارة والصناعة
هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام

#السيسي #حكومة #مصر

أخبار ذات صلة

رئيس جامبيا اداما

الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية والقوات السنغالية تعبر الحدود

السيسي

الحكومة المصرية تقدم استقالتها إلى السيسي

محمد البرادعي

البرادعى يؤدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية

السيسي - ارشيف

السيسي يؤدي اليمين القانونية : مصر تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا وكل ثرائنا الحضاري

بيروت : اسماء الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الامن الفلسطيني يمنع تظاهرات مطالبة برفع العقوبات عن غزة في رام الله ونابلس

"داعش" يظهر علناً في إدلب ويبدأ بقطع رؤوس من "النصرة"

الجمعية العامة تصوت لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية لشعبنا بأغلبية 120 دولة

مسؤول أميركي: إنها خطّة ترامب للسلام وليست خطّة نتنياهو وستتضمّن أجزاءً لن تعجب طرفيّ المفاوضات

تصريحات مثيرة لنائبة روسية عن الروسيات والجنس بكأس العالم

﻿أطباء مغاربة بلباس عسكري يسعفون مصابي غزة على أرض ترابية داخل «المشفى الميداني»

نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة اخبار الحكومة والاجهزة الأمنية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

5000 طائرة ورقية حارقة غدا صوب مستوطنات "غلاف غزة" وتوسيع دائرة الاستهداف الى 40 كم

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب إسقاط نظام حماس على يد السكان بعد فشل كل المحاولات الخارجية

مسيرات رام الله - ارشيف

محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة

مسيرة رام الله - ارشيف

الهيئة المستقلة تدين قمع المتظاهرين برام الله وتطالب بمحاسبة المتورطين

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

الاتصالات الفلسطينية