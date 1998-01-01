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هنية يهاتف بري لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة

الخميس 14 يونيو 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف بري لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة



غزة / سما/

هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حيث ناقش معه الاوضاع المستجدة في مخيم عين الحلوة ووضع البوابات الالكترونية حوله وتأثيرها على المخيم وسكانه .

وأكد هنية في اتصاله، على عمق العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق وان المخيمات الفلسطينية في لبنان هي احد مرتكزات حماية الامن القومي اللبناني ولن تكون الا عامل استقرار في لبنان حتى تحقيق العودة الى فلسطين.

من جانبه وعد بري بمتابعة موضوع المخيم والبوابات وبحثه مع جهات الاختصاص.


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